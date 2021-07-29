Синоптики: Июль в Беларуси будет уходить с дождями 29.07.2021, 14:06

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Жара на юге до +32 сохранится.

Стало известно, какой будет погода в Беларуси в последние дни июля, пишет kp.by.

Так в последние дни уходящего июля погода в Беларуси будет формироваться за счет неустойчивых воздушных масс и малоактивных атмосферных фронтов, смещающихся на территорию нашей страны с Западной Европы.

В пятницу, 30 июля, прогнозируется переменная облачность, в течение суток пройдут непродолжительные дожди, а днем в некоторых регионах - даже и грозы. Ночью температуры опустятся до +13…+19 градусов. А днем погода будет полярной: всего +22 тепла в северо-западных районах и до +31 градуса на юге республики.

Похожим будет и день субботы, 31 июля. Разве что ночное похолодание станет более ощутимым - до +11…+17 выше ноля. В течение суток местами - кратковременный дождь и грозы. Ночью при грозах поднимется также сильный порывистый ветер. А днем снова большой отрыв в градусах: около +23 в северо-западных районах и до +32 в южных частях страны.

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