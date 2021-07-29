Диетологи назвали пять лучших продуктов для мозга 29.07.2021, 14:14

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Как держать командный центр организма в тонусе?

Человеческому мозгу, как одному из самых главных органов, для наиболее продуктивной работы требуется правильное питание. Диетологи перечислили пять продуктов, которые помогут держать “командный центр” организма в тонусе, пишет mk.ru.

Грецкий орех

Даже своим внешним видом данный продукт чем-то напоминает мозг, а о его полезных свойствах можно говорить очень долго. В грецком орехе содержатся мелатонин, магний, витамин Е и полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Его употребление поможет улучшить навык восприятия информации, прокачать память и даже в некоторых случаях затормозить развитие болезни Альцгеймера.

Шоколад

Тут стоит подчеркнуть, что речь идёт исключительно о горьком шоколаде, так как его сладкий молочный собрат содержит куда меньше какао. Таким образом, чем выше процент содержания какао-продуктов в шоколаде, тем он более полезный. Сделать употребление пары маленьких ломтиков шоколада регулярной привычкой во время чаепития стоит потому, что он помогает работе кровеносных сосудов, тем самым обеспечивая приток крови к мозгу, что в свою очередь сказывается на концентрации и продуктивности во время работы.

Рыба

Жирная рыба богата полиненасыщенными жирными кислотами Омега-3. Употребление лосося, сельди, скумбрии, камбалы и кеты очень полезно в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а также для улучшения обмена веществ.

Яйца

В яичном желтке присутствует холин, который помогает улучшить память и даже лечить атеросклероз. Богаты яйца и витаминами группы В, которые также очень важны для быстрой и качественной работы мозга. Диетологи рекомендуют съедать как минимум два яйца в день для получения суточной нормы холина.

Зелёный чай

Отличным решением после тяжёлого трудового дня будет заварить зелёный чай. Его экстракт поможет мозгу работать эффективно во время отдыха после долгой концентрации, а магний и калий в составе питьевой воды простимулируют умственную деятельность.

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