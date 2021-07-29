Власти решили воскресить убыточную сеть «Радзивилловский» 29.07.2021, 14:50

Ее присоединят к Минском хладокомбинату №2 в течение ближайших двух месяцев.

Об этом заявил сегодня гендиректор ГО «Столичная торговля и услуги» Алексей Романов. Романов говорит, что из розничных магазинов объединения сейчас остается убыточным только «Радзивилловский», пишет «Онлайнер».

— Планируется за два месяца завершить его реорганизацию, насытить магазины товарами и обеспечить там рентабельную торговлю, — строит планы Алексей Романов.

Всего в объединение входят 8 организаций розничной торговли, в которых насчитывается 71 магазин. Некоторые из объектов уже пережили реорганизацию и присоединение, чтобы выйти на рентабельную работу.

Государственная торговая сеть «Радзивилловский» создана в 2003 году и сначала включала 3 универсама и кафе «Маэстро». По описанию на сайте сети, сейчас под этим названием работают 29 розничных магазинов, а также объекты общепита.

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