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Скандального украинского депутата «послали к Лукашенко»

  • 29.07.2021, 14:57
  • 9,690
Скандального украинского депутата «послали к Лукашенко»

Инцидент произошел в прямом эфире политического ток-шоу.

Скандальный украинский нардеп Евгений Шевченко, исключенный из партии "Слуга народа" и бывший советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк устроили длительную перепалку в студии политического ток-шоу на канале "Украина 24".

Темой спора стала работа Шкиряка в МВД и встречи Шевченко с Лукашенко в Беларуси.

"Езжай в Россию, езжай к Лукашенко, которому ты ж**у лижешь", — ответил Зорян Шкиряк на слова Шевченко.

Напомним, нардеп Шевченко посещал Беларусь, где встречался с узурпатором. Это стало поводом для его исключения из партии "Слуга народа". Украина не признает Лукашенко президентом Беларуси.

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