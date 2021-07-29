Политзаключенному Степану Латыпову назначили медицинское обследование 29.07.2021, 15:54

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Степан Латыпов

В суде из-за высокого давления ему стало плохо, вызвали скорую.

В суде Советского района Минска 29 июля продолжился суд над политзаключенным Степаном Латыповым. Во время заседания ему стало плохо. Врачи направили Степана на дополнительное обследование, а следующее заседание должно пройти завтра, 30 июля, пишет zerkalo.io.

В самом начале судебного заседания, Степан Латыпов сказал своему адвокату, что у него в СИЗО было высокое давление.

Во время сегодняшнего заседания, как и 27 июля, опрашивали свидетелей — председателей сельсоветов, где фирма Латыпова обрабатывала местность химикатами против борщевика. Все они говорили, что каких-либо претензий к работе Латыпова у них не было.

В 11.30 Латыпов попросил сделать перерыв и пригласить врача, так как чувствует себя плохо. Он сообщил, что с утра у него было высокое давление, врач сделал укол, но легче ему не стало. В суде принято решение вызвать Степану Латыпову скорую.

Медиков долго не пускали в зал заседания и в итоге врачам не разрешили забрать Степана в больницу.

После обеда судебное заседание продолжилось, однако подсудимого на нем не было.

В итоге судья Александр Волк заявил, что «в связи с невозможностью продолжения заседания без присутствия обвиняемого» суд продолжится 30 июля, в 10.00. При этом причину, по которой Латыпова нет в суде, он не назвал.

По данным правозащитного центра «Весна», из-за плохого самочувствия медики назначили Латыпову дополнительное медицинское обследование. Сам Степан сейчас находится в СИЗО на Володарского.

Напомним, Степана Латыпова задержали 15 сентября возле мурала с «диджеями перемен».

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