Андрей Войнич: Солидарность помогает всем нам в это сложное время 3 29.07.2021, 16:03

Андрей Войнич

Активист «Европейской Беларуси» рассказал о своей мечте.

Читатель телеграм-канала гражданской кампании «Европейская Беларусь» поделился письмами и рисунком от политзаключенного Андрея Войнича. Активист «Европейской Беларуси» был задержан 25 сентября 2020 года. Приговорен «судом» к семи годам за «участие в массовых беспорядках».

Приводим некоторые цитаты из его писем:

«Самое главное тут, наверное, солидарность. Ведь именно она сделала нас теми, кто мы есть. Она помогает всем нам в это сложное время. Она подарит нам возможность вдыхать свежий воздух и думаю, что довольно скоро (...) Все будет хорошо, я в том убежден».

«О чем мечтаю? О мире, как ни банально. О том, чтобы белoрусы и Беларусь не испытывали боль, не ощущали несправедливость. Мечтаю не из пафоса, а потому что я часть этого народа, этой страны».

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