В Украине создается система национального сопротивления 1 29.07.2021, 16:29

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«Это является мощным сигналом всем, что Украина более не допустит событий 2014 года», заявил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский во время мероприятий по случаю Дня Сил специальных операций подписал законы "Об основах национального сопротивления" и об изменениях в Закон "О численности Вооруженных Сил Украины". Об этом в четверг, 29 июля, сообщила пресс-служба главы украинского государства, пишет dw.com.

"Создание системы национального сопротивления в Украине является мощным сигналом всем, что наша страна будет обороняться, не допустит событий 2014 года и что защита Украины для нас - это всенародное дело", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства пояснил, что основными целями закона "Об основах национального сопротивления" является развитие территориальной обороны и внедрение системы подготовки населения к национальному сопротивлению. По его словам, документ позволяет также в случае необходимости привлечь все население Украины к защите своей страны. "Мероприятия национального сопротивления будут осуществляться как на подконтрольной, так и на временно оккупированных территориях нашего государства", - отметил президент Украины.

Второй закон увеличивает численность вооруженных сил (ВСУ) с 250 до 261 тыс. человек, сообщает агентство "Интерфакс-Украина". Как отмечалось в пояснительной записке к законопроекту, принятому Верховной радой 16 июля, увеличение численности ВСУ "необходимо для создания и обеспечения функционирования сил территориальной обороны, а также для развития Сил специальных операций ВСУ в интересах формирования движения сопротивления".

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