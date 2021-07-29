Шимоните: Вопрос нелегальных мигрантов из Беларуси касается не только Литвы - это вопрос ЕС 29.07.2021, 16:42

Ингрида Шимоните

В Литве действует режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси.

Президент Литвы Гитанас Науседа с премьер-министром Ингридой Шимоните 29 июня провели заседание с лидерами политических партий, на котором решался вопрос управления миграционным кризисом.

После встречи состоялась пресс-конференция, на которой глава государства заявил, что «сегодня много раз слышал слова «договорились», «единогласно». И это обнадеживает, значит, проблема может быть решена».

Президент подчеркнул, что «оценка белорусского режима не меняется», есть лишь некоторые разногласия по вопросу тактики в решении миграционной проблемы по дипломатическим и политическим каналам, пишут naviny.by.

В свою очередь премьер оценила эту встречу, как обмен мнениями. «За эти две недели ситуация несколько изменилась. И изменилась к худшему», — сказала Шимоните, заметив, что это проблема не только Литвы.

«Всем понятна и договоренность о том, что это не только выяснение отношений между Беларусью и Литвой. Это реакция на решения, которые единогласно принял ЕС после захвата самолета», – сказала она, заметив, что после этого Беларусь перестала охранять свою границу.

«Значит, этот вопрос касается не только Литвы, это вопрос ЕС. В этом направлении последовательно работает как правительство, так и президент. Я думаю, мы получили большую поддержку: политическую и практическую», — заметила Шимоните, сказав, что Литва большие надежды связывает с переговорами между ЕС Ираком и Турцией.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует.

19 июля Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

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