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В Японии рекордный прирост COVID -19 на фоне Олимпиады

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  • 29.07.2021, 16:43
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В Японии рекордный прирост COVID -19 на фоне Олимпиады

Международном олимпийском комитете отрицают связь между коронавирусом и соревнованием.

В Японии за минувшие сутки выявили рекордное число случаев коронавируса - 10 699, в том числе максимум обновлен в Токио - 3 865. Об этом в четверг, 29 июля, сообщает телеканал NHK (перевод – korrespondent.net).

Всего с начала пандемии в Японии заразились более 893 тысяч человек, умерли 15,1 тысяч инфицированных.

Власти страны связывают рост заболеваемости с распространением дельта-штамма. 

Отмечается, что высокий уровень заболеваемости наблюдается среди молодежи. Это объясняется высоким уровнем вакцинации среди пожилых жителей.

При этом в Международном олимпийском комитете заявляют, что не выявили взаимосвязи между проведением Олимпиады в Токио и ускорением заболеваемости.

«Насколько мне известно, нет ни одного случая передачи инфекции от спортсменов или представителей олимпийского движения населению Токио», - заявил представитель МОК Марк Адамс.

По словам Адамса, на 310 тысяч проведенных на Олимпиаде тестов показатель выявления положительных случаев COVID-19 составляет 0,02%.

Как известно, Олимпиада в Токио проходит без зрителей. она продлится до 8 августа. Игры начались 23 июля. Местные жители устраивают протесты с требованием отменить Олимпиаду из-за роста заболеваемости коронавирусом.

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