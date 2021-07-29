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Польские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Беларуси на 2 миллиона евро

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  • 29.07.2021, 16:53
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Польские таможенники пресекли контрабанду сигарет из Беларуси на 2 миллиона евро

Согласно документам фура должна была везти доски.

29 июля польская таможня сообщила, что белорусская фура, прибывшая на границу в Кузницу (в Беларуси сопредельный пункт пропуска Брузги) согласно документам должна была везти доски. В ходе детального осмотра грузовика выяснилось, что в досках внутри сделаны полости и таким образом подготовлены большие закрытые ящики лишь имитирующие партию досок, а внутри этих ящиков была спрятана контрабанда сигарет, сообщает euroby.info

На разгрузку контрабанды и точный подсчет ушло больше суток. В грузовике, которым управлял 28-летний белорус было 600 тысяч пачек белорусских сигарет на сумму около 9 миллионов злотых (2 млн.евро).

В отношении водителя начато уголовное преследование. Мужчина был задержан на 3 месяца. За такой крупный объем контрабанды сигарет он может быть приговорен к тюремному заключению на срок до 10 лет.

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