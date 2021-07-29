Пожары в Турции угрожают туристам в Мармарисе и Бодруме: идет эвакуация
- 29.07.2021, 17:01
- 1,342
Огонь вплотную подобрался к курортным зонам — отдыхающих перевозят в другие отели.
Лесные пожары продолжают охватывать все новые и новые районы в Турции — огонь подобрался к курортам Мармарис, Бодрум и другим. Об этом сообщает CNN Turk (перевод - «Униан»).
В частности, в Мармарисе пламя разгорелось в непосредственной близости от жилых районов и отелей. На этом фоне городские власти объявили частичную эвакуацию местных жителей, а также туристов и работников отелей.
Приезжих разместили в других отелях, которые находятся на безопасном расстоянии от пожаров.
В тушении огня в районе Мармариса принимают участие пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин. Местные жители также помогают, но бороться с огнем мешает сильный ветер, который гонит его на жилые районы.
Кроме Мармариса и Бодрума, лесные пожары подступают и к другим средиземноморским и эгейским курортам Турции — Алании, Дидиму, Адане, Кайсери, Мугла и Мерсине.
На данный момент стихия отняла жизни трех человек, еще 122 пострадали.