Пожары в Турции угрожают туристам в Мармарисе и Бодруме: идет эвакуация 29.07.2021, 17:01

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Огонь вплотную подобрался к курортным зонам — отдыхающих перевозят в другие отели.

Лесные пожары продолжают охватывать все новые и новые районы в Турции — огонь подобрался к курортам Мармарис, Бодрум и другим. Об этом сообщает CNN Turk (перевод - «Униан»).

В частности, в Мармарисе пламя разгорелось в непосредственной близости от жилых районов и отелей. На этом фоне городские власти объявили частичную эвакуацию местных жителей, а также туристов и работников отелей.

Приезжих разместили в других отелях, которые находятся на безопасном расстоянии от пожаров.

В тушении огня в районе Мармариса принимают участие пять вертолетов, один самолет и 30 пожарных машин. Местные жители также помогают, но бороться с огнем мешает сильный ветер, который гонит его на жилые районы.

Кроме Мармариса и Бодрума, лесные пожары подступают и к другим средиземноморским и эгейским курортам Турции — Алании, Дидиму, Адане, Кайсери, Мугла и Мерсине.

На данный момент стихия отняла жизни трех человек, еще 122 пострадали.

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