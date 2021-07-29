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Фотофакт: Серебристые облака «как на Марсе» можно было увидеть в июле в Минской области

  • 29.07.2021, 17:26
Фотофакт: Серебристые облака «как на Марсе» можно было увидеть в июле в Минской области
Фото: Андрей Дитковский

Это явление довольно редкое.

Серебристые облака, которые также известны как мезосферные или ночные светящиеся облака, можно было наблюдать в Минской области в июле. Снимки этого довольно редкого атмосферного явления опубликованы в сообществе «Природа Беларуси» в соцсети «Вконтакте», пишет kp.by.

«Серебристые облака не сдаются!» – так подписаны кадры. Ранее это явление можно было уже несколько раз наблюдать в июле.

Фото: Андрей Дитковский

Такие облака крайне разреженные, возникают в мезосфере на высоте 76-85 км над поверхностью Земли. Их видно в глубоких сумерках, непосредственно после заката или перед восходом Солнца.

Обычно это явление можно увидеть летом в широтах между 43° и 65°. Ученым удалось доказать, что такие же облака есть и на других планетах, в частности, на Марсе.

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