закрыть
29 июля 2021, четверг, 18:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Семья олигарха Олексина продала свои европейские бизнесы

7
  • 29.07.2021, 17:35
  • 5,896
Семья олигарха Олексина продала свои европейские бизнесы
Алексей Олексин
фото: tut.by

Их обороты оценивались в десятки миллионов евро.

После попадания под европейские санкции бизнесмен Алексей Олексин меняет структуру собственности в своих компаниях. В июне он продал белорусский МТБанк (а вместе с ним — и ИдеяБанк) ливанскому бизнесмену. А теперь его семья избавилась и от европейских активов, сообщает «Еврорадио».

Латвийские компании по производству биотоплива Mamas D и пивоварня Latgales Alus D принадлежали жене Олексина Инне и его старшему сыну Дмитрию. Кроме них, небольшая доля была у латвийского нефтетрейдера Александра Граховскиса.

Инна Олексина отказалась от доли в обеих компаниях в июне. А в 20-х числах июля продал (во всяком случае, так это выглядит официально) свои доли и Дмитрий Олексин.

Как следует из данных Lursoft, теперь Mamas D и Latgales Alus D полностью принадлежат Граховскису. Судя по реестру, у Олексиных не осталось ни одного латвийского и, соответственно, европейского бизнеса.

«Подарок» от Чижа

Mamas D и Latgales Alus D «достались» Олексину после того, как в 2012 году под санкции попал его партнёр Юрий Чиж. Бизнесмены «разделили» свои активы. По сути, после этого и началась «золотая пора» у Олексина, который со временем стал одним из крупнейших белорусских бизнесменов.

Обе проданные компании — достаточно успешные и приносили семье Олексиных хорошие деньги. Они входят в списки крупнейших предприятий Даугавпилса, второго по величине года в Латвии, а их обороты оценивались в десятки миллионов евро.

В феврале 2021 года в медиа циркулировала информация, что именно Латвия «заблокировала» включение Олексина-старшего в санкционные списки. Эта фамилия появилась в блэклистах только в июне, когда был введён «четвёртый пакет» санкций Евросоюза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР