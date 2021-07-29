Семья олигарха Олексина продала свои европейские бизнесы 7 29.07.2021, 17:35

5,896

Алексей Олексин

фото: tut.by

Их обороты оценивались в десятки миллионов евро.

После попадания под европейские санкции бизнесмен Алексей Олексин меняет структуру собственности в своих компаниях. В июне он продал белорусский МТБанк (а вместе с ним — и ИдеяБанк) ливанскому бизнесмену. А теперь его семья избавилась и от европейских активов, сообщает «Еврорадио».

Латвийские компании по производству биотоплива Mamas D и пивоварня Latgales Alus D принадлежали жене Олексина Инне и его старшему сыну Дмитрию. Кроме них, небольшая доля была у латвийского нефтетрейдера Александра Граховскиса.

Инна Олексина отказалась от доли в обеих компаниях в июне. А в 20-х числах июля продал (во всяком случае, так это выглядит официально) свои доли и Дмитрий Олексин.

Как следует из данных Lursoft, теперь Mamas D и Latgales Alus D полностью принадлежат Граховскису. Судя по реестру, у Олексиных не осталось ни одного латвийского и, соответственно, европейского бизнеса.

«Подарок» от Чижа

Mamas D и Latgales Alus D «достались» Олексину после того, как в 2012 году под санкции попал его партнёр Юрий Чиж. Бизнесмены «разделили» свои активы. По сути, после этого и началась «золотая пора» у Олексина, который со временем стал одним из крупнейших белорусских бизнесменов.

Обе проданные компании — достаточно успешные и приносили семье Олексиных хорошие деньги. Они входят в списки крупнейших предприятий Даугавпилса, второго по величине года в Латвии, а их обороты оценивались в десятки миллионов евро.

В феврале 2021 года в медиа циркулировала информация, что именно Латвия «заблокировала» включение Олексина-старшего в санкционные списки. Эта фамилия появилась в блэклистах только в июне, когда был введён «четвёртый пакет» санкций Евросоюза.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».