Олимпиада-2020: медальный зачет летних Игр в Токио 11 29.07.2021, 17:41

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Кто на первом месте?

С 23 июля по 8 августа в Токио проходит летняя Олимпиада-2020, пишет сайт zn.ua.

Всего в Токио будут представлены 40 видов спорта, в которых за 339 комплектов медалей будут бороться порядка 12500 спортсменов более чем из 200 стран.

Борьбу за заветные олимпийские награды будут вести 157 украинских спортсменов - это антирекорд по численности делегации Украины за всю историю Игр. Украинцы выступят в 25 видах спорта в 30 дисциплинах.

Медальный зачет Олимпиады-2020:

Напомним, Олимпиада-2020 должна была состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса она была перенесена на 2021-й год.

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