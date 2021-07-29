Олимпиада-2020: медальный зачет летних Игр в Токио

Олимпиада-2020: медальный зачет летних Игр в Токио11
- 29.07.2021, 17:41
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Кто на первом месте?
С 23 июля по 8 августа в Токио проходит летняя Олимпиада-2020, пишет сайт zn.ua.
Всего в Токио будут представлены 40 видов спорта, в которых за 339 комплектов медалей будут бороться порядка 12500 спортсменов более чем из 200 стран.
Борьбу за заветные олимпийские награды будут вести 157 украинских спортсменов - это антирекорд по численности делегации Украины за всю историю Игр. Украинцы выступят в 25 видах спорта в 30 дисциплинах.
Медальный зачет Олимпиады-2020:
Напомним, Олимпиада-2020 должна была состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса она была перенесена на 2021-й год.