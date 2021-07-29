закрыть
29 июля 2021, четверг, 18:45
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ФБК: Ведущие «России 1» Скабеева и Попов владеют недвижимостью в Москве на $4,1 миллиона

7
  • 29.07.2021, 17:56
  • 5,252
ФБК: Ведущие «России 1» Скабеева и Попов владеют недвижимостью в Москве на $4,1 миллиона

У них нет другого дохода, кроме как от работы на государственном телеканале.

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Навального утверждает, что ведущие канала «Россия 1» Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов владеют недвижимостью в Москве общей стоимостью более 4,1 млн долларов.

В апреле 2015 года супружеская пара купила 105-метровую квартиру с видом на Петровский парк.

В ноябре 2020 года Скабеева и Попов купили 170-метровую квартиру в элитном жилом комплексе на Ленинградском проспекте.

В этом же жилом комплексе в июне 2019 года Скабеева и Попов стали собственниками нежилого помещения с отдельным входом на первом этаже. Площадь помещения составляет 180 квадратных метров.

Ни Попов, ни Скабеева никогда не занимались бизнесом и у них нет другого дохода, кроме как от работы на государственном телеканале «Россия 1».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР