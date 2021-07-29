ФБК: Ведущие «России 1» Скабеева и Попов владеют недвижимостью в Москве на $4,1 миллиона 7 29.07.2021, 17:56

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У них нет другого дохода, кроме как от работы на государственном телеканале.

Фонд борьбы с коррупцией российского оппозиционера Навального утверждает, что ведущие канала «Россия 1» Ольга Скабеева и ее муж Евгений Попов владеют недвижимостью в Москве общей стоимостью более 4,1 млн долларов.

В апреле 2015 года супружеская пара купила 105-метровую квартиру с видом на Петровский парк.

В ноябре 2020 года Скабеева и Попов купили 170-метровую квартиру в элитном жилом комплексе на Ленинградском проспекте.

В этом же жилом комплексе в июне 2019 года Скабеева и Попов стали собственниками нежилого помещения с отдельным входом на первом этаже. Площадь помещения составляет 180 квадратных метров.

Ни Попов, ни Скабеева никогда не занимались бизнесом и у них нет другого дохода, кроме как от работы на государственном телеканале «Россия 1».

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