Вера россиян в долгосрочное будущее РФ рухнула до абсолютного минимума 5 29.07.2021, 18:55

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«Прорыв» споткнулся о цены на морковь.

Машина государственной пропаганды, внушающая населению веру в бессилие санкций, международный авторитет и экономическую мощь, снова заблудилась в беспросветном тумане мрачной российской действительности.

Резкий разгон инфляции с двузначным взлетом цен на базовые продукты питания подорвал веру граждан в ближайшее и долгосрочное будущее экономики, выяснил Фонд «Общественное мнение», ежемесячно исследующий потребительские настроения для ЦБ РФ.

Индекс оценки перспектив развития страны на следующий год в июле спикировал с 99 до 86 пунктов, показав самый резкий обвал с начала пандемии весной-2020.

Текущее значение индекса означает, что число пессимистов на 14% превысило долю оптимистов - это худший показатель с декабря прошлого года.

Вера граждан в долгосрочное будущее страны и вовсе обрушилась до минимума за всю историю наблюдений (с 2009 года).

Индекс оценки перспектив на 5 лет вперед составил 90 пунктов (пессимистов на 10% больше, чем оптимистов) и, потеряв 9 пунктов с начала года, пробил «дно», показанное прошлой осенью.

Еще ни разу настроения не опускались так низко: даже на пике кризиса 2014-15 гг большинство продолжало верить, что сложности временные, и на 5-летнем горизонте ситуация выправится (индекс больше 100).

В 2017-18 гг число долгосрочных оптимистов превышало число пессимистов на 8-21%. Ситуация изменилась после шока от пенсионной реформы: лагерь тех, кто не верит в улучшения через 5 лет, превысил по численности группу скептиков. И тех пор этот разрыв только увеличивается.

Обещания совершить «рывок», догнать мировую экономику и стереть Запад в радиоактивный пепел постепенно теряют гипнотизирующий эффект для людей, чьи доходы упали на 10% после присоединения Крыма и отказываются расти семь лет подряд.

Население России в большинстве своем умеренно бедное, но без всяких надежд выбраться из этого состояния, отмечает Лев Гудков, социолог «Левада-Центра», признанного в России иноагентом.

Эта бедность выгодна власти, потому что с ростом благосостояния растут требования и претензии к ней; что касается людей, то их главной стратегией становится приспособленчество и решение повседневных задач, отмечает Гудков: «Горизонт планирования при этом - очень короткий, это буквально 2-3 месяца. То есть если завтра останешься без работы, сможешь протянуть какое-то время, а что делать дальше - совершенно непонятно».

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