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Лукашенковская судья Мария Ерохина снова удивила белорусов

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  • 29.07.2021, 19:09
  • 17,528
Лукашенковская судья Мария Ерохина снова удивила белорусов
Мария Ерохина

На этот раз неадекватная судья осудила белоруску за… майку!

Почти три тысячи рублей штрафа получила 31-летняя Олеся Яночкина из Минска за то, что вывесила сушиться на балкон футболку «не того цвета», сообщает «Вясна».

Накануне девушку задержали, и 26 июля в суде Фрунзенского района рассмотрели дело «о футболке».

Во Фрунзенском РОВД Минска на Олесю составили протокол по ст. 24.23 КоАП за несанкционированный пикет.

Согласно с протоколом, Олеся вывесила на балконе белую футболку с красной полосой посередине.

Олеся утверждала, что выстиранная футболка сохла на балконе и после замечания участкового ее сразу сняли. Однако через пару дней к ней пришли милиционеры и предложили пройти с ними на профилактическую беседу, после чего задержали на сутки до суда.

При этом у девушки есть малолетний ребенок. А на суде свидетель-милиционер забыл, что именно он задерживал Олесю и составлял протокол.

Судья Мария Ерохина признала девушку виновной в пикетировании и наказала ее штрафом в размере 2900 рублей (100 базовых величин).

Напомним, ранее неадекватная судья Мария Ерохина прославилась тем, что осудила минчан за белые листы бумаги на окнах.

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