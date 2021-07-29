В полесскую деревню пришли три рыси 2 29.07.2021, 19:12

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Архивное фото wildportal.ru

Сельчанам сказали не беспокоить животных — сами уйдут.

Трех особей рысей заметили в деревне Ласицк, сообщает Пинский райисполком в своем аккаунте в соцсетях.

Животных видели рыбаки на реке Стырь, а также водители проезжающих автомобилей. Рыси подходят к дороге, людей не боятся, а вот местные жалуются, что у них стали пропадать куры из курятника.

Сельчане обращались в природоохранные организации с вопросом, что им делать.

«Приезжали, попросили людей не беспокоить диких животных. Рыси вроде бы из питомника, их выпустили на волю, людей они знают, не боятся, подрастут и уйдут подальше с наших глаз», — рассказала управделами Ласицкого сельисполкома Тамара Мишкович.

Напомним, весной в Ласицк пришел бешеный волк. Он покусал трех женщин и домашних животных.

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