закрыть
29 июля 2021, четверг, 20:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В полесскую деревню пришли три рыси

2
  • 29.07.2021, 19:12
  • 4,362
В полесскую деревню пришли три рыси
Архивное фото wildportal.ru

Сельчанам сказали не беспокоить животных — сами уйдут.

Трех особей рысей заметили в деревне Ласицк, сообщает Пинский райисполком в своем аккаунте в соцсетях.

Животных видели рыбаки на реке Стырь, а также водители проезжающих автомобилей. Рыси подходят к дороге, людей не боятся, а вот местные жалуются, что у них стали пропадать куры из курятника.

Сельчане обращались в природоохранные организации с вопросом, что им делать.

«Приезжали, попросили людей не беспокоить диких животных. Рыси вроде бы из питомника, их выпустили на волю, людей они знают, не боятся, подрастут и уйдут подальше с наших глаз», — рассказала управделами Ласицкого сельисполкома Тамара Мишкович.

Напомним, весной в Ласицк пришел бешеный волк. Он покусал трех женщин и домашних животных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь
Несколько недель вашего отпуска приблизят свободную Беларусь Стася Глинник
Пациента ждет смирительная рубашка
Пациента ждет смирительная рубашка Артем Черников
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой
Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип
Причин начать трудовой бунт — множество
Причин начать трудовой бунт — множество Телеграм-канал БОР