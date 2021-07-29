Израиль первым в мире одобрил третью COVID-прививку

Израиль первым в мире одобрил третью COVID-прививку2
- 29.07.2021, 19:34
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В Израиле будут ревакцинировать людей старше 60 лет.
Минздрав Израиля приняло решение ревакцинировать граждан старше шестидесяти лет третьей дозой вакцины от коронавируса, сообщает Тimes of Israel в четверг, 29 июля.
Таким образом, Израиль стал первой западной страной, где пройдет ревакцинация населения.
Третью прививку от коронавируса смогут сделать граждане, с момента получения второй прививки у которых прошло пять месяцев.
Третью дозу начнут вводить с 1 августа.