Израиль первым в мире одобрил третью COVID-прививку 2 29.07.2021, 19:34

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В Израиле будут ревакцинировать людей старше 60 лет.

Минздрав Израиля приняло решение ревакцинировать граждан старше шестидесяти лет третьей дозой вакцины от коронавируса, сообщает Тimes of Israel в четверг, 29 июля.

Таким образом, Израиль стал первой западной страной, где пройдет ревакцинация населения.

Третью прививку от коронавируса смогут сделать граждане, с момента получения второй прививки у которых прошло пять месяцев.

Третью дозу начнут вводить с 1 августа.

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