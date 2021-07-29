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Белорусский «Вольный хор» поет в Королевском замке в Варшаве

  • 29.07.2021, 20:16
Белорусский «Вольный хор» поет в Королевском замке в Варшаве
фото: belsat

Трансляция.

29 июля «Вольны хор» выступает с живым концертом в садах Королевского замка Варшавы. Концерт посвящен Марии Колесниковой. Начало онлайна в 19:30 по белорусскому времени.

В Королевском замке в Варшаве выступает легендарный «Вольны хор». Артисты уже выступали ранее в Берлине, Вроцлаве, Познани. Варшавский концерт посвящен Марии Колесниковой.

«Вольны хор» возник в августе прошлого года. По словам артистов, «Вольны хор» стал реакцией на политические события в стране. Хор неожиданно появлялся в публичных местах Минска – в метро, на вокзале, в оперном театре, библиотеке, в филармонии, в торговых центрах, мемориале «Яма» – и исполнял композиции, которые стали особенно популярными во время белорусских протестов. Он также участвовал в дворовых концертах в Минске.

«Это объединение музыкантов, которые не могут молчать, для которых пение и песни – это средство высказывания своей позиции», – говорят о себе артисты.

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