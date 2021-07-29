В пятницу в Минске пройдет крестный ход 6 29.07.2021, 20:52

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фото: Sputnik Анна Нефедова

В столицу привезут ковчег с частицей мощей Александра Невского.

В пятницу, 30 июля по случаю празднования 800-летия со дня рождения благоверного князя Александра Невского в Минск прибудет ковчег с частицей его мощей. После чего будет совершен торжественный крестный ход с прибывшей святыней по городу. Об этом сообщает пресс-служба БПЦ.

До встречи ковчега пройдет молебен в храме-памятнике в честь Всех святых в Минске. В 12 часов верующие и духовенство встретят святыню, после чего начнется крестный ход по маршруту улица Калиновского — проспект Независимости — площадь Свободы — улица Кирилла и Мефодия, 3 — ковчег доставят в Свято-Духов кафедральный собор.

Напомним, принесение мощей святого благоверного князя Александра Невского проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла при поддержке Благотворительного фонда имени равноапостольного князя Владимира. Проект затрагивает 86 городов России и Беларуси — четыре ковчега с мощами пройдут в общей сложности 25 тысяч километров.

Пребывание ковчега с мощами святого князя на территории Беларуси началось 2 июля с города Витебска. За месяц святыня побывает в 18 городах страны.

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