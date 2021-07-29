В Копыле Renault протаранил и опрокинул милицейский Geely 9 29.07.2021, 21:12

3,146

Видеофакт.

Милицейский автомобиль перевернулся после столкновения с Renault в Копыле, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Происшествие случилось 29 июля, около 11.20, на перекрестке улиц Горького и Комсомольской. Установлено, что водитель Renault, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил патрульный Geely, который ехал с включенными проблесковыми маячками синего цвета. После столкновения служебное авто несколько раз перевернулось.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».