В Копыле Renault протаранил и опрокинул милицейский Geely

В Копыле Renault протаранил и опрокинул милицейский Geely9
- 29.07.2021, 21:12
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Видеофакт.
Милицейский автомобиль перевернулся после столкновения с Renault в Копыле, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.
Происшествие случилось 29 июля, около 11.20, на перекрестке улиц Горького и Комсомольской. Установлено, что водитель Renault, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил патрульный Geely, который ехал с включенными проблесковыми маячками синего цвета. После столкновения служебное авто несколько раз перевернулось.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.