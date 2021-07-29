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В Копыле Renault протаранил и опрокинул милицейский Geely

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  • 29.07.2021, 21:12
  • 3,146
В Копыле Renault протаранил и опрокинул милицейский Geely

Видеофакт.

Милицейский автомобиль перевернулся после столкновения с Renault в Копыле, сообщили в ГАИ УВД Миноблисполкома.

Происшествие случилось 29 июля, около 11.20, на перекрестке улиц Горького и Комсомольской. Установлено, что водитель Renault, двигаясь по второстепенной дороге, не пропустил патрульный Geely, который ехал с включенными проблесковыми маячками синего цвета. После столкновения служебное авто несколько раз перевернулось.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

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