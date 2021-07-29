ЕС призывает Ирак помочь обуздать незаконную миграцию через Беларусь 1 29.07.2021, 21:45

Помимо Ирака, ЕС намерен вести переговоры с главами ряда африканских стран.

Европейский Союз призывает правительство Ирака помочь обуздать незаконный ввоз мигрантов в Литву через Беларусь. В письме, направленном в четверг, 29 июля, европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон министрам внутренних дел стран-членов ЕС, отмечается, что "значительная часть" пересекающих границу с Литвой не имеют права претендовать на убежище в ЕС. "Мы контактируем с иракскими властями для того, чтобы Багдад обеспечил лучший контроль за перелетами в Беларусь и принял бы назад граждан Ирака, которые хотят вернуться добровольно", - цитирует документ агентство AFP.

По словам Йоханссон, кроме Ирака, аналогичные контакты предусмотрены с главами африканских стран Того, Камерун и Гвинея.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что он провел переговоры с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, основной темой которых стал вопрос о том, как справиться с возросшим числом иракских граждан, незаконно пересекающих границу Литвы из Беларуси. "Это вопрос, вызывающий обеспокоенность не только у одного государства-члена, но и у всего ЕС. Мы рассчитываем на поддержку Ирака", - написал Боррель в твиттере.

Good conversation w/ Iraqi Foreign Minister @Fuad_Hussein1 yesterday on how to tackle increased number of Iraqi citizens irregularly crossing from Belarus into Lithuania.



This is an issue of concern not only for one Member State but for the entire EU. We count on Iraq’s support. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 28, 2021

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