ЕС призывает Ирак помочь обуздать незаконную миграцию через Беларусь

ЕС призывает Ирак помочь обуздать незаконную миграцию через Беларусь1
- 29.07.2021, 21:45
Помимо Ирака, ЕС намерен вести переговоры с главами ряда африканских стран.
Европейский Союз призывает правительство Ирака помочь обуздать незаконный ввоз мигрантов в Литву через Беларусь. В письме, направленном в четверг, 29 июля, европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Йоханссон министрам внутренних дел стран-членов ЕС, отмечается, что "значительная часть" пересекающих границу с Литвой не имеют права претендовать на убежище в ЕС. "Мы контактируем с иракскими властями для того, чтобы Багдад обеспечил лучший контроль за перелетами в Беларусь и принял бы назад граждан Ирака, которые хотят вернуться добровольно", - цитирует документ агентство AFP.
По словам Йоханссон, кроме Ирака, аналогичные контакты предусмотрены с главами африканских стран Того, Камерун и Гвинея.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что он провел переговоры с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, основной темой которых стал вопрос о том, как справиться с возросшим числом иракских граждан, незаконно пересекающих границу Литвы из Беларуси. "Это вопрос, вызывающий обеспокоенность не только у одного государства-члена, но и у всего ЕС. Мы рассчитываем на поддержку Ирака", - написал Боррель в твиттере.
Good conversation w/ Iraqi Foreign Minister @Fuad_Hussein1 yesterday on how to tackle increased number of Iraqi citizens irregularly crossing from Belarus into Lithuania.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) July 28, 2021
This is an issue of concern not only for one Member State but for the entire EU. We count on Iraq’s support.