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На МКС произошел инцидент с новым модулем России

  • 29.07.2021, 21:52
На МКС произошел инцидент с новым модулем России

Двигатели «Науки» незапланированно включились.

На Международной космической станции произошел инцидент после стыковки российского модуля "Наука". Двигатели устройства незапланированно включились.

Об этом пишет РБК со ссылкой на переговоры экипажа МКС с Землей, транслировавшиеся на Twitter-странице NASA.

О проблеме во время стыковки космического модуля "Наука" со станцией сообщил космонавт Олег Новицкий. По его словам, двигатели устройства спонтанно включились.

В конце концов, спустя некоторое время, согласно сообщению специалиста Хьюстонского Центра управления полетами Акихио Хосиде, экспертам удалось решить проблему.

"Мы возвращаем управление положением станции в пространстве", - добавил Хосиде.

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