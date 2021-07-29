На МКС произошел инцидент с новым модулем России 29.07.2021, 21:52

Двигатели «Науки» незапланированно включились.

На Международной космической станции произошел инцидент после стыковки российского модуля "Наука". Двигатели устройства незапланированно включились.

Об этом пишет РБК со ссылкой на переговоры экипажа МКС с Землей, транслировавшиеся на Twitter-странице NASA.

О проблеме во время стыковки космического модуля "Наука" со станцией сообщил космонавт Олег Новицкий. По его словам, двигатели устройства спонтанно включились.

В конце концов, спустя некоторое время, согласно сообщению специалиста Хьюстонского Центра управления полетами Акихио Хосиде, экспертам удалось решить проблему.

"Мы возвращаем управление положением станции в пространстве", - добавил Хосиде.

Contact and capture, docking confirmed. At 9:29am ET, the @Roscosmos Nauka science module arrived at the Earth-facing side of the @Space_Station's Russian segment: pic.twitter.com/svwaYm5UGS — NASA (@NASA) July 29, 2021

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