Где белорусы проводят отпуск и подешевеют ли путевки 29.07.2021, 22:59

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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Август - самая горячая пора в плане отпусков.

В турфирмах в конце июля, как всегда, ажиотаж - даже на фоне закрытых границ Беларуси и коронавируса. «Работаем не поднимая головы», «У нас большой поток туристов - позвоните позже» - то и дело отвечали менеджеры турфирм на звонки журналистов.

Kp.by пообщалcя с председателем правления Республиканского союза туристических организаций Русланом Сегенюком и узнал о трендах этого сезона.

- Ситуация на рынке туристических услуг в нашей стране в разы хуже, чем в прошлом году. Если в 2020-м планировали, что поток туристов в 2021 году будет около 1 миллиона, то к концу года при хорошем раскладе наберется около 300 тысяч туристов, - говорит Руслан Сегенюк. - Практически прекратился индивидуальный туризм. Сейчас почти нет туристов, которые готовы рисковать самостоятельно забронировать билеты на самолет и решить вопросы с жильем. А из-за пандемии и трудностей с авиасообщением у белорусов не так много направлений, куда можно улететь напрямую из Минска или областных городов.

Собеседник добавляет, что туристы уже адаптировались к новой реальности. Тех, кто решился путешествовать, не пугают ни переплаты за путевки, ни дополнительное время на перелеты, ни пересадки.

Предпочтения белорусов и наиболее доступные предложения на рынке можно назвать классическими. В лидерах стран для летнего отпуска - Турция. На втором месте - Египет, тройку замыкает в этом году солнечный грузинский Батуми. Несмотря на жару, активно выезжают отдыхать туристы и в ОАЭ.

1 место - Турция

В пиковые даты ближе к концу июня из Минска и областных аэропортов осуществлялось около 15 рейсов каждый день в Анталию, Стамбул и другие курортные города. С 22 июня в Турцию полетели российские туристы. В некоторые дни, по словам Руслана Сегенюка, только из Москвы в эту страну отправлялись около 100 чартерных лайнеров большой вместимости. Из-за этого стали дорожать путевки и для белорусов на 15-20%, так как некоторые отели стали увеличивать стоимость проживания. Некоторые отели поступали иначе, наоборот, стали понижать ценник, чтобы взять массовостью.

Фото: pixabay.com

- На самом деле, некоторые отели Турции, которые закрылись из-за пандемии в начале 2020-го, до сих пор еще не открылись. Они ждут увеличения потока, чтобы открыться. Поэтому перспективы того, что цена стабилизируется, есть. И уже сейчас мы постепенно начинаем это наблюдать. Из-за мусульманского праздника Курбан-байрам, который начали праздновать 20 июля, все местные жители Турции, традиционно, тоже выехали на море. Отели были переполнены. Было проблематично подтверждать места и найти по цене хорошие варианты. Но сейчас эта вся история закончилась. Более благоприятного времени для бронирования Турции ждать не нужно: цена уже упала и очень мала вероятность того, что через пару недель будет такая же низкая, - комментирует эксперт.

ЧТО ПОЧЕМ?

Бюджетно в Турцию на 7 ночей двоим взрослым на 29 июля 2021-го можно слетать за 700 евро в рублевом эквиваленте, хорошая цена на путевки среднего класса - 930 евро, более дорогие варианты будут стоить около 2700 евро (цены здесь и далее указываются с доплатой за топливный сбор, сюда не входит страховка и ПЦР-тесты – Ред.)

2 место - Египет

В курортные города Египта Belavia сейчас летает несколько раз в день. Удобно, что перелеты дневные. Туристов в межсезонье эта страна привлекает тем, что после прилета оттуда не нужно соблюдать самоизоляцию. Цена на Египет сейчас довольно стабильная: очень много горящих туров. Но сегодня появилась информация, что Россия возобновит полеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с 9 августа.

Фото: pixabay.com

- Там ждут российских туристов с большим воодушевлением. Не думаю, что египтяне смогут сходу посягнуть на большую порцию турецкого пирога в этом сезоне. По кошелькам белорусов это точно не сильно ударит. Потому что емкость рынка Египта высока: он с легкостью сможет справиться и с Россией, и с Германией, и с Англией (это его основные рынки). Но летает туда пока массово в основном только Украина, а еще небольшой процент туристов из Казахстана и белорусы. Поскольку Россия пока будет летать на египетские курорты ограниченным числом бортов, это не перекроет и 50% мощностей Хургады и Шарм-эль-Шейха. Сейчас самое благоприятное время для раннего бронирования путевок на активный сезон - октябрь и ноябрь. Традиционно будет пиковый спрос на Египет на осенние каникулы, и цена ближе к октябрю будет расти. Пока в межсезонье неплохие горящие путевки предлагают некоторые туроператоры, - объясняет эксперт.

ЧТО ПОЧЕМ?

В Египте бюджетно двое взрослых сейчас могут отдохнуть неделю примерно за $1100, путевки в пятизвездочные отели стоят около $1900.

3 место – Грузия

С 1 июня спрос на Батуми просто зашкаливает, замечает собеседник «Комсомолки». Belavia выполняет 18 рейсов в неделю.

Фото: pixabay.com

- По Батуми сейчас практически нет мест на ближайшие даты. В основном неплохие варианты появляются в эти дни только от отказников. Пока все загружено. Не думаю, что частота рейсов увеличится. Появились рейсы в Кутаиси, но это два часа трансфера до Батуми, что не особо приемлемый вариант для большинства туристов. Те, кто все еще планируют улететь в Батуми, должны это сделать прямо сейчас. Путевки на более далекие даты разлетаются как горячие пирожки. Цена точно не упадет, потому что некуда ей падать, так как грузинские отельеры после года простоя не «задирали» прайсы, стремясь окупить убыток ковидного года. Сезон может продлиться здесь вплоть до середины октября, - обращает внимание Руслан Сегенюк.

ЧТО ПОЧЕМ?

Чтобы уехать отдыхать в Грузию по бюджетной цене, двоим взрослым за 7 ночей придется заплатить $1040, средняя цена на более дорогие туры с проживанием в пятизвездочных отелях - 1800$.

ОАЭ - это вторая страна, по прилету из которой белорусским туристам не нужна самоизоляция. Пока в Эмираты самолеты Belavia летают трижды в неделю, еще три рейса осуществляет Flydubai. Активно бронируют в межсезонье наши соотечественники путевки в ОАЭ на октябрь и ноябрь.

Фото: pixabay.com

- Стоимость путевок сейчас не может не радовать. Очень хорошее соотношение цены-качества. В эти летние месяцы наши туристы могут позволить себе отдых в пятизвездочных отелях класса люкс в 2-3 раза дешевле сезонных цен. Особенно стоит обратить внимание на курорты Фуджейра, Рас-эль-Хайма, поскольку в Дубае будет проходить выставка Expo Dubai 2021 и цены осенью логично вырастут. Туристы, которые хотят провести зимние каникулы в ОАЭ и не переплачивать, должны уже определяться с выбором: ценник падать не будет, - советует председатель правления РСТО.

ЧТО ПОЧЕМ?

Слетать в ОАЭ бюджетно двоим взрослым на 7 ночей сейчас можно за $1100, цена на люксовые предложения сейчас $3200.

А В ЭТО ВРЕМЯ…

«В мае планировали отправлять в Черногорию 360 человек в день, а сейчас летает 20 человек в неделю»

На белорусском рынке присутствуют и экзотические предложения: Мальдивы, Сейшелы, Мексика, Куба, Иордания. Есть возможность поехать отдыхать и на европейские курорты: в Грецию или Черногорию. Правда, придется терпеть длительные и неудобные пересадки.

- Чтобы понимать ситуацию, приведу пример. Еще в мае планировали отправлять в Черногорию около 360 человек в день, и желающие были. Сейчас туда улетают около 20 человек в неделю. В основном это не активные туристы, а те, кто едет по работе, имеет недвижимость, навещает родственников. Спрос на экзотику и Европу пока очень низкий, - констатирует собеседник.

А КАК У НИХ?

Когда в Беларуси возникли проблемы с авиасообщением после реакции ряда стран на экстренную посадку самолета Ryanair в Минске, туристов успокоили: будут альтернативные маршруты по стране, а еще будем активно летать в Россию. Можно будет отдохнуть в Сочи или отправиться на Алтай.

- Появилась информация, что Belavia c 7 августа возобновляет рейсы в Сочи, а 8 августа можно будет улететь в Краснодар. Отправиться на самолете в эти города из Беларуси можно будет трижды в неделю, - говорит Руслан Сегенюк.

В России очень мощно поддержали внутренний туризм. Там действуют компенсационная программа-кэшбэк: туристам возвращают часть средств, потраченных на путешествия внутри страны, на это выделили миллиарды. И все они работают на экономику страны. Поэтому сейчас высок спрос на Алтай, Сахалин, Сочи, Кубань среди самих же россиян. Тем более до середины июня они были практически невыездными на популярные курорты. Наши туристы пока точно не готовы отправляться отдыхать в Россию по цене Турции или Египта, - утверждает собеседник.

С поездками в Украину пока тоже все сложно. Чтобы попасть туда в нынешнее время, туристам нужно постараться.

- Необходимы специально оформленные документы. У каждого туроператора и агентства будет разный пакет, который придется подготовить. Несколько автобусных турфирм поставили автобусные цепочки в Одесскую область. Но это капля в море от доковидных потоков, - замечает спикер.

А КАК У НАС?

«Неплохо переживают кризис гибкие в маркетинговом плане санатории, но большинство баз - полупустые»

Совершенная иная ситуация с внутренним туризмом в Беларуси, говорит эксперт.

- Несмотря на то, что сейчас традиционно высокий сезон, но большинство наших баз, которые раньше работали в основном на российский поток и крупные корпоративные заказы, стоят полупустые. Экскурсионные программы из-за ковида набираются очень вяло. Есть всплеск самостоятельных активных путешествий, неплохо переживают кризис продвинутые и гибкие в маркетинговом плане комплексы и санатории, популярные агроусадьбы. Но это все скорее исключение. Работа на энтузиазме и вопреки тенденциям, - рассказывает Руслан Сегенюк.

ЕСТЬ ВОПРОС

Один из самых частых вопросов среди туристов: если результат ПЦР-теста перед вылетом будет положительный, каковы гарантии, что деньги не пропадут? И придется ли переплачивать, чтобы получить какую-то гарантию?

- Насчет раннего бронирования точно переживать не стоит. В случае каких-то форс-мажоров турфирмы идут навстречу и меняют бронировки, выплачивают средства. Сейчас 95% договоров оформляется со страховкой от невылета. Это полностью покрывает все риски: от невылета, закрытия стран и даже банкротства туроператоров. Переплата за такие гарантии вообще незначительная. Например, если покупать путевку за месяц, то за страховку придется переплатить 0,78% от стоимости всего тура. Это очень смешная сумма, несопоставимая с рисками, которые могут быть, - резюмирует Руслан Сегенюк.

НА ЗАМЕТКУ!

Перед вылетом в Турцию, Египет, Грузию или ОАЭ и многие другие курортные страны оформлять визу не нужно. Понадобится сдать ПЦР-тест не позже, чем за 3 суток до пересечения границы, или предоставить сертификат о прохождении вакцинации. В Грузии туристам приходится сдать еще один ПЦР-тест на третий день после прилета. После возвращения в Беларусь, отдыхающим нужно будет провести 7 дней в самоизоляции (исключение - отдых в Египте и ОАЭ).Если же у туристов на руках имеется сертификат о вакцинации(последняя прививка сделана более чем месяц назад, самоизоляция им не нужна.

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