«Подарок» Таракану

«Подарок» Таракану3
- 29.07.2021, 22:43
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Все белорусские клубы вылетели из еврокубков.
29 июля четыре белорусских клуба проиграли в ответных матчах Лиги Конференций и закончили свое выступление на турнире, передает zerkalo.io.
Брестское «Динамо» уступило чешскому клубу «Виктория» Пльзень со счетом 1:2. Первый матч закончился с таким же результатом.
«Торпедо — БелАЗ» разгромно проиграло «Копенгагену» 0:5. В гостях они уступили датчанам со счетом 4:1.
Чемпион Беларуси «Шахтер» не смог переиграть «Фолу» из Люксембурга: 1:0. Первый матч закончился поражением солигорчан со счетом 1:2.
БАТЭ тоже закончил свое выступление в Лиге. В гостях борисовчане выиграли со счетом 0:1, а вот в ответной встрече сильнее оказались футболисты «Динамо» из Батуми. Матч завершился со счетом 1:4.