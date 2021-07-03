Врачи назвали пять симптомов, помогающих отличить COVID-19 от ОРВИ 1 3.07.2021, 8:16

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В каких случаях лучше сразу вызывать скорую помощь.

Легкую форму COVID-19 легко спутать с ОРВИ, однако существуют пять основных симптомов, которые могут свидетельствовать о развитии инфекции. Об этом рассказала руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко, сообщает ria.ru.

По ее словам, наиболее типичные признаки коронавируса — это потеря вкуса и обоняния, общая слабость, интенсивный сухой кашель, повышение температуры тела выше 38,5 градуса, а также чувство нехватки воздуха.

При наличии этих симптомов необходимо вызвать скорую помощь, пояснила Ткаченко, добавив, что установить точный диагноз возможно только с помощью ПЦР-теста.

Специалист отметила, что в сейчас не существует медикаментов, которые помогут эффективно бороться с коронавирусом, поэтому врачи назначают лечение, направленное на звенья развития инфекции, и препараты, которые борются с симптомами заболевания.

"Патогенетическая терапия подбирается в зависимости от тяжести заболевания. К ней относятся различные противовоспалительные препараты (глюкокортикостероиды, ингибиторы рецептора ИЛ-6), препараты, разжижающие кровь (антикоагулянты) <…> решение об их назначении может принять только врач", — заключила она.

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