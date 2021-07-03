Бег по нефтяным граблям
- Телеграм-канал «Минская семибоярщина»
- 3.07.2021, 8:54
- 4,362
Кель манда, как говорится.
Бессмысленное всегда утомительно. А когда на одни и те же нефтяные грабли (Венесуэла, Азербайджан и прочее) наступают 20 лет подряд, уже даже не смешно.
С 2000 года безуспешные попытки периодически возобновляются, видимо для болтовни об очередной нефтяной "победной" альтернативе. Это мы о "скорых" поставках спасительной казахской нефти в Беларусь. Не будет этого в 2021-м году. В 2022, 2023 и 2024 тоже не будет. Причина не столько в логистике, сколько в политике.
И еще. Пока Лукашенко не погасит России свой огромаднейший долг за "растворители-разбавители", белорусское направление для казахской нефти будет наглухо закрыто. А он его (долг) не погасит никогда. Так что очередные подписания - пыль в глаза.
Кель манда, как говорится.
Телеграм-канал «Минская семибоярщина»