Бег по нефтяным граблям Телеграм-канал «Минская семибоярщина»

3.07.2021, 8:54

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Кель манда, как говорится.

Бессмысленное всегда утомительно. А когда на одни и те же нефтяные грабли (Венесуэла, Азербайджан и прочее) наступают 20 лет подряд, уже даже не смешно.

С 2000 года безуспешные попытки периодически возобновляются, видимо для болтовни об очередной нефтяной "победной" альтернативе. Это мы о "скорых" поставках спасительной казахской нефти в Беларусь. Не будет этого в 2021-м году. В 2022, 2023 и 2024 тоже не будет. Причина не столько в логистике, сколько в политике.

И еще. Пока Лукашенко не погасит России свой огромаднейший долг за "растворители-разбавители", белорусское направление для казахской нефти будет наглухо закрыто. А он его (долг) не погасит никогда. Так что очередные подписания - пыль в глаза.

Кель манда, как говорится.

Телеграм-канал «Минская семибоярщина»

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