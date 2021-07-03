Человеческий мозг оказался способен путешествовать во времени 5 3.07.2021, 9:01

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Удивительное открытие совершили ученые из Франции и Нидерландов.

Человеческий мозг способен путешествовать во времени. К такому выводу пришли ученые из Франции и Нидерландов в научной работе, которую они опубликовали в журнале Journal of Neuroscience (перевод — lenta.ru).

Исследователи предположили, что у мозга есть внутренний поток времени, на который невозможно повлиять извне. Чтобы проверить свою теорию, группа ученых изучила мозг людей, больных лекарственно-устойчивой эпилепсией, которым уже требовались инвазивные электродные имплантаты.

В результате эксперимента ученые выяснили, что мозг человека осуществляет измерение эпизодических движений, за счет чего происходит течение времени в нашем сознании. Определить это удалось путем подсоединения специальных электродов к мозгу человека. Оказалось, что в какой-то момент в органе активировались так называемые временные клетки. Эти клетки реагировали на внутреннее ощущение последовательности событий.

Отсюда следует вывод о том, что человек способен на «путешествия во времени», хотя оно и отличается от того, что мы привыкли видеть в фильмах. И, вероятнее всего, кому-то такое путешествие уже неоднократно удалось осуществить.

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