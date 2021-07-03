Диктатор боится, что его взорвут?24
- 3.07.2021, 10:25
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Странные манипуляции около Кургана Славы перед выступлением Таракана.
Вчера вечером «Радыё Свабода» опубликовало фото, показывающие, как около Кургана Славы шла подготовка к мероприятиям 3 июля с участием Таракана.
Силовики и спецслужбы обыскивали и проверяли металлоискателями территорию. «Диктатор боится, что его взорвут?», — пишет по этому поводу телеграм-канал «Баста!».
В некоторых местах меняли плитку и ведут другие ремонтные работы. Также у Кургана Славы сутками дежурят отряды милиции.