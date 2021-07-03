В библейском Городе Давида нашли клад времен царя Соломона 3.07.2021, 11:06

2,230

Отдельные предметы в нем оказались современниками динозавров.

На территории одного из старейших районов Иерусалима – Города Давида – нашли необычный клад времен царя Соломона. В нем оказались окаменевшие зубы акул времен динозавров, которые, вероятно, коллекционировали жители древнего Израиля. Об этой находке ученые рассказали на конференции Goldschmidt 2021, сообщает eurekalert.org.

"Мы предполагаем, что эти зубы собрали древние собиратели диковинок, однако пока мы не можем однозначно это подтвердить. Эти зубы явно не использовались в качестве орудий труда или украшений, а ценители древностей часто покупают окаменевшие зубы акул даже сегодня. Поэтому вполне вероятно, что жители Израиля начали их коллекционировать еще в железном веке", – рассказал один из авторов исследования, профессор Майнцского университета (Германия) Томас Тюткен.

Археологи вели раскопки в Городе Давида – старейшем населенном районе Иерусалима. В библейские времена там располагался дворец царя Давида, а также столица основанного им царства. Впоследствии он превратился в районо Иерусалима и неоднократно перестраивался, из-за чего оригинальный облик столицы первого единого израильского государства был безвозвратно утрачен.

В начале XXI века на территории Города Давида начались масштабные раскопки, в ходе которых ученые нашли предположительные стены города и постройки времен царя Соломона, наследника Давида. Среди них была и прямоугольная структура длиной в 15 метров и шириной в 10 метров, которая была вырублена в горной породе рядом с ручьем, который служил главным источником воды для города.

Археологи предполагают, что эта постройка, которую назвали "каменным бассейном", изначально служила цистерной, в которой хранилась вода на случай осады. Впоследствии поверх нее построили крупный жилой дом. Раскапывая его фундамент, ученые нашли множество костей и зубов рыб и других представителей морской и речной фауны.

"Сначала мы подумали, что зубы акул были просто пищевыми отходами, которые выкинули жители города почти три тысячи лет назад. Когда мы направили нашу статью на публикацию, один из рецензентов заметил, что наша находка была похожа на зубы древних акул, которые вымерли более 66 млн лет назад. Поэтому мы повторно изучили зубы и измерили их возраст", – пояснил Тюткен.

Геохимики детально изучили химический и изотопный состав находки. Их возраст составляет около 80 млн лет, что делает зубы "ровесниками" динозавров конца мелового периода. При этом доли изотопов стронция в зубной эмали указывают, что эти окаменелости были найдены не в окрестностях Иерусалима, а в 80-90 километрах к югу от города, на территории пустыни Негев, где залегают породы конца мезозойской эры.

Кроме того, археологи рядом с зубами обнаружили множество печатей и других ценных артефактов возрастом около 2,9-3 тыс. лет. Это указывает, что вся эта коллекция была частью одного и того же клада времен царя Соломона, который случайно или намеренно оказался в фундаменте здания вместе с костями рыб и прочим мусором.

По словам Тюткена, за последние несколько лет археологи нашли окаменевшие зубы акул еще в двух других древнеизраильских поселениях, Мареше и Микне. Это может говорить о том, что подобные артефакты были популярным коллекционным предметом или выполняли какую-то другую роль, раскрыть которую будет крайне проблематично без обнаружения упоминаний подобных артефактов в письменных источниках, подытожили исследователи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».