На востоке Японии сошел мощный оползень
- 3.07.2021, 11:28
20 человек пропали без вести.
В Японской префектуре Сидзуока сошел селевой оползень. Около 20 человек считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщает японский вещатель NHK со ссылкой на официальную информацию местных властей.
Селевой поток накрыл город Атами 3 июля около 10:30 утра по местному времени после того, как в регионе прошли проливные дожди.
沼津？長泉町？土石流があったようです😭知り合いから送られてきました！— ポポ&ププ (@popopooooochan) July 3, 2021
ケガした人がいない事祈ります。 pic.twitter.com/cAUclWRc9n
Мощная стихия снесла несколько домов. Более 2800 домохозяйств остались без электричества.
助けて、どうしていいかわかんない pic.twitter.com/bod6nxeooT— Nakajima Mako (@522Kmkm) July 3, 2021
Сейчас полиция и спасатели разыскивают пропавших людей.
Местные власти запросили военную помощь для проведения спасательной операции в Атами.
Также власти приказали эвакуироваться жителям в частях префектур Канагава, Чиба и Сидзуока. Жителям городов Хирацука и Канагава приказано немедленно покинуть свои дома.
В большинстве регионов Японии сейчас проходит ежегодный сезон дождей, который, как правило, продолжается несколько недель. В отдельных районах за прошедшие двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков. Метеорологи предупреждают о риске новых оползней и наводнений.