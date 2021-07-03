На востоке Японии сошел мощный оползень 3.07.2021, 11:28

20 человек пропали без вести.

В Японской префектуре Сидзуока сошел селевой оползень. Около 20 человек считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщает японский вещатель NHK со ссылкой на официальную информацию местных властей.

Селевой поток накрыл город Атами 3 июля около 10:30 утра по местному времени после того, как в регионе прошли проливные дожди.

Мощная стихия снесла несколько домов. Более 2800 домохозяйств остались без электричества.

Сейчас полиция и спасатели разыскивают пропавших людей.

Местные власти запросили военную помощь для проведения спасательной операции в Атами.

Также власти приказали эвакуироваться жителям в частях префектур Канагава, Чиба и Сидзуока. Жителям городов Хирацука и Канагава приказано немедленно покинуть свои дома.

В большинстве регионов Японии сейчас проходит ежегодный сезон дождей, который, как правило, продолжается несколько недель. В отдельных районах за прошедшие двое суток выпало от 400 до 600 мм осадков. Метеорологи предупреждают о риске новых оползней и наводнений.

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