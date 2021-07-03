В России пятый день подряд обновился рекорд по числу смертей от COVID-19 10 3.07.2021, 11:55

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Общее число жертв эпидемии приближается к 140 тысячам.

В России за сутки выявили 24 439 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает РБК со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Также за этот период в стране зафиксировали 697 летальных исходов, что стало новым максимумом с начала пандемии.

Суточный рекорд смертности обновляется пятый день подряд — 29 июня штаб сообщил о смерти от COVID-19 652 человек, 30 июня — 669 человек.1 июля в России скончались 672 зараженных, на следующий день — 679.

Общее число летальных исходов, по данным оперативного штаба, составило 137 262.

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