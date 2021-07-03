Ну и цены: самые дорогие и самые дешевые квартиры в Минске в июне 3.07.2021, 11:59

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Фото: onliner.by

Что происходит на вторичном рынке жилья?

На рынок вторичного жилья частично вернулся отложенный спрос, но цены это не остановило: на «вторичке» по-прежнему наблюдается минимальное, но снижение. При этом сделки идут: по данным НКА, за июнь в столице было продано порядка 1200 квартир (данные по сделкам еще корректируются). Показываем, сколько стоили самые дешевые, самые дорогие, самые большие и самые маленькие из них, пишет onliner.by.

Самые дешевые квартиры июня

Сразу отметим, что выборка дешевого жилья усложнена «договорными» сделками, где суммы продажи едва ли отражают существующее положение дел с ценами на «вторичку». Иногда такие договора заключают родственники, но суть такова: узнать цену реально самой дешевой квартиры, проданной в Минске, невозможно. В базе есть как совсем нереалистичные «трешки за 1000 рублей», так и более правдоподобные однушки за $20 тыс. Однако, если сравнить цены объектов в этих домах в продаже и выгрузку по результатам сделок, то вывода два: либо у нас очень плохие новости для продавцов, либо цены сделок «договорные» и вряд ли стоит на них ориентироваться.

Фото: onliner.by

Чтобы максимально приблизиться к реальным данным, мы отбросили все сделки ниже $29 тыс. и жилье, построенное в 2021 году (чаще всего это сделки по квартирам от застройщиков, которые также искажают данные по вторичному жилью). Примерно с $30 тыс. в Минске стартуют реальные сделки. Правда, в ряде случаев речь идет о квартирах с нюансами (без санузла, под снос, в бараке). Однако были за эти деньги и вполне адекватные предложения.

Смотрим.

Дом №39 на улице Якубова — типовая панельная 9-этажка, которыми застроены многие спальники Минска. В этом доме в июне продана квартира за 76 005 рублей по договору ($30 тыс.). Квартира стандартная, однокомнатная, находится на 4-м этаже многоэтажки. Площадь помещения — 32,7 квадратного метра. Цена «квадрата» по сделке — $917.

Примерно по той же цене продана однушка на проспекте Пушкина. Площадь квартиры — 33 квадратных метра, находится она на первом этаже 9-этажного панельного дома. Квартира была продана за 78 тыс. рублей, или $30 729.

Замыкает ТОП-3 дешевых квартир однушка в доме №38 на улице Тикоцкого в Минске. Это также стандартная панельная 9-этажка, построенная в 1975 году. Рядом МКАД, Expobel, лесополоса. Квартира находится на 4-м этаже, площадь — 33,22 квадратного метра. Цена сделки — 83 734 рубля ($33 тыс.).

Самые дорогие квартиры июня

Сегменту элитного жилья в кризис тяжелее всего. Как только экономическая ситуация ослабевает, сделок становится намного меньше, а торговаться приходится намного больше. Однако в июне продажи в этом сегменте все-таки были. Три столичные квартиры были проданы дороже $230 тыс. Смотрим, что за они.

4-комнатная квартира в ЖК «Олимпийский»

За 612 530 рублей, или $243 тыс., ушла 4-комнатная квартира в новостройке на Филимонова. Площадь помещения почти 100 «квадратов», находится четырешка на 16-м этаже 25-этажного дома 2016 года строительства. «Квадрат» в «олимпийской» многоэтажке потянул почти $2,5 тыс.

Сталинка на проспекте Независимости

Еще дороже ушла квартира на проспекте Независимости. Четырешку на верхнем уровне кирпичной сталинки в центре города продали за 653 325 рублей, или $262 463. Площадь квартиры — 140 квадратных метров, цена «квадрата» — $1862.

Пентхаус в ЖК «Олимпик парк»

Однако победила в этой гонке квартира в ЖК «Олимпик парк». Пентхаус в доме №18 по улице Ратомская обошелся покупателю в 688 191 рубль, или $276 760. Площадь помещения — более 150 «квадратов», 7-й последний этаж, высокие потолки, панорамное остекление.

Самые маленькие квартиры июня

От цен переходим к размерам. По данным НКА, площадь самой крохотной квартиры, проданной в Минске в прошлом месяце, — 21,20 квадратного метра. Небольшая однушка находится в доме №8 на улице Чигладзе. Это кирпичная пятиэтажка 1970 года строительства. Продалась малютка за $35 тыс. в эквиваленте.

Следующая на очереди — квартира в доме №67 на Партизанском проспекте. Площадь этой однушки — 26,47 «квадрата». Находится квартира на 7-м этаже кирпичного 9-этажного дома 1967 года постройки. Цена сделки — $41 200.

За $40,7 тыс. была продана небольшая однушка в трехэтажном доме №51 на улице Орловской. Ее площадь меньше 27 квадратных метров. Находится помещение на втором этаже дома, построенного в 1959 году.

Самые большие квартиры июня

Завершаем обзор самыми большими квартирами, проданными в столице в июне.

Так, к примеру, в многоэтажке на Грибоедова, 4 продалась 5-комнатная квартира площадью 179 квадратных метров. Благодаря размерам, цена «квадрата» в 7-этажке 1996 года строительства обошлась практически «по 500» — а именно $558,66. Общая сумма сделки — $100 тыс. Это самая большая квартира в Минске, которую удалось продать в июне.

Еще одну большую квартиру продали в доме №8 на улице Леонида Беды. Ее площадь почти 145 квадратных метров. В помещении 5 комнат, находится квартира на 9-м этаже 10-этажного дома 1999 года постройки. Цена продажи — $130 тыс.

Последняя в подборке — уже знакомая нам квартира в доме №16 на проспекте Независимости. Она попала сразу в две подборки: и по цене, и размерам. Напомним, продана 140-метровая четырешка за $262 463.

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