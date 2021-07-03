Назван напиток, который поможет восстановить здоровье печени
- 3.07.2021, 12:11
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Медики рекомендуют периодически употреблять его всем.
Печень — главный фильтр человеческого организма. Потому время от времени стоит давать ей отдохнуть от тяжелой пиши и «почистить» натуральными напитками, пишет cursorinfo.co.il.
Этот напиток эффективно очищает печень и способствует обновлению ее клеток. Потому время от времени устраивать такую детокс-терапию медики рекомендуют всем.
Кроме того, утверждают немецкие диетологи, это увеличивает ваши шансы похудеть и улучшить цвет кожи лица.
Ингредиенты:
— 3 лимона
— 1 стакан нарезанной петрушки
— 5 стеблей сельдерея
— 6 стаканов воды.
Смешайте лимонный сок, петрушку и сельдерей в блендере. Добавьте воды и все хорошо перемешайте. Дайте настояться напитку и все готово. Можно пить три дня подряд по три раза в день. А после этого необходим 14-дневный перерыв.
Перед употреблением данного детокс-напитка обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.
Напомним, что слишком быстрое насыщение человека в процессе принятия пищи может, к сожалению, свидетельствовать о начальной стадии развития рака печени.