Назван напиток, который поможет восстановить здоровье печени 3.07.2021, 12:11

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Медики рекомендуют периодически употреблять его всем.

Печень — главный фильтр человеческого организма. Потому время от времени стоит давать ей отдохнуть от тяжелой пиши и «почистить» натуральными напитками, пишет cursorinfo.co.il.

Этот напиток эффективно очищает печень и способствует обновлению ее клеток. Потому время от времени устраивать такую детокс-терапию медики рекомендуют всем.

Кроме того, утверждают немецкие диетологи, это увеличивает ваши шансы похудеть и улучшить цвет кожи лица.

Ингредиенты:

— 3 лимона

— 1 стакан нарезанной петрушки

— 5 стеблей сельдерея

— 6 стаканов воды.

Смешайте лимонный сок, петрушку и сельдерей в блендере. Добавьте воды и все хорошо перемешайте. Дайте настояться напитку и все готово. Можно пить три дня подряд по три раза в день. А после этого необходим 14-дневный перерыв.

Перед употреблением данного детокс-напитка обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Напомним, что слишком быстрое насыщение человека в процессе принятия пищи может, к сожалению, свидетельствовать о начальной стадии развития рака печени.

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