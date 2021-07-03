«Консенсус по главарю хунты уже достигнут» 2 3.07.2021, 12:17

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Фото: ТАСС

Синепалому диктатору следует поспешить с добровольным уходом.

Июнь был горячим, а июль будет еще горячее. Хунта готовится зажигать и поджигать. Они так и не поняли, что воют они со своим народом. Хотя синепалому террористу повсюду мерещатся танки НАТО, которые выстроились свиньей на западной границе под личным предводительством фрау Меркель (кстати, одной из главных лоббисток мягкой политики по отношению к «Саше 7 рублей»), пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Меркель уже досталось. Думаем, на нее «повесят» Новолукомль и странные события на российском военном объекте. От себя добавим, что можно еще и в проблемах с ливневой канализацией обвинить.

Собственно, консенсус по главарю хунты уже достигнут. В честь дня, который он считает «днем независимости», прилетит сигнал, который дает последний шанс уйти мирно, не развязав гражданскую войну. И прилетит этот сигнал из Москвы. Тик-так.

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