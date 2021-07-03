закрыть
3 июля 2021, суббота, 12:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Консенсус по главарю хунты уже достигнут»

2
  • 3.07.2021, 12:17
  • 2,616
«Консенсус по главарю хунты уже достигнут»
Фото: ТАСС

Синепалому диктатору следует поспешить с добровольным уходом.

Июнь был горячим, а июль будет еще горячее. Хунта готовится зажигать и поджигать. Они так и не поняли, что воют они со своим народом. Хотя синепалому террористу повсюду мерещатся танки НАТО, которые выстроились свиньей на западной границе под личным предводительством фрау Меркель (кстати, одной из главных лоббисток мягкой политики по отношению к «Саше 7 рублей»), пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Меркель уже досталось. Думаем, на нее «повесят» Новолукомль и странные события на российском военном объекте. От себя добавим, что можно еще и в проблемах с ливневой канализацией обвинить.

Собственно, консенсус по главарю хунты уже достигнут. В честь дня, который он считает «днем независимости», прилетит сигнал, который дает последний шанс уйти мирно, не развязав гражданскую войну. И прилетит этот сигнал из Москвы. Тик-так.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теперь тем более не забудем, не простим
Теперь тем более не забудем, не простим Ирина Халип
Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников