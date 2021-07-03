Ситуация выглядит все более странной: прогноз курса рубля на следующую неделю 2 Владимир Тарасов, belrynok.by

3.07.2021, 12:30

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Вероятность неожиданных для белорусских финансов событий очень высока.

Можно ожидать коррекции курса доллара против евро и российского рубля на международном валютном рынке, что приведет к тому, что доллар подешевеет и на БВФБ: примерно на 1%. Но это в случае отсутствия неблагоприятных для Беларуси событий, вероятность которых высока. Уже в понедельник 5 июля курс доллара может снизиться на доли процента.

Как и прогнозировалось, средневзвешенный курс доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже на прошедшей неделе увеличился на 0,5%, достигнув 2 июля 2,5426 рубля за доллар.

Средневзвешенный курс евро снизился на 0,5% – до 3,0073 рубля за евро.

Аналогичный курс российского рубля рухнул за неделю на 1,4% – до 3,4546 белорусского рубля за 100 российских.

При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля на прошедшей неделе упала на 0,6%, то есть белорусский рубль укреплялся, несмотря на рост курса доллара. Объем торгов иностранными валютами на бирже составил 417,2 млн. рублей против 451,8 млн. долларов за предшествовавшую неделю.

рогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Ситуация на валютном рынке Беларуси выглядит все более странной, так как итоги биржевых торгов указывают на значительное снижение спроса на иностранную валюту. Пока неясно, чем это вызвано. При этом Беларусь пока еще не приняла серьезные экономические меры в ответ на санкции со стороны ЕС, если не считать введения лицензирования на украинский импорт. На прошедшей неделе был выслан глава представительства ЕС Дирк Шубель для консультаций, и Беларусь начала процедуру выхода из «Восточного партнерства».

Не исключено, что изменение ситуации на БВФБ объясняется возможным сокращением импорта нефти в связи с санкциями со стороны США в отношении Нафтана. Даже Казахстан, который заключил с Беларусью соглашение о поставках нефти, дал задний ход, и не стал рассматривать это соглашение в парламенте до его ухода на каникулы, в связи с чем возможные поставки нефти откладываются на осень текущего года.

Неясным остается вопрос и о поставках нефти из России. Президент России Владимир Путин 1 июля, выступая выступлении на восьмом Форуме регионов РБ и РФ, заверил в поддержке Беларуси со стороны России, но о нефти ничего не сказал.

При этом между РБ и РФ активно осуществляются контакты на уровне высших чиновников. Так, 29 июня Минск посетил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Они обсудили вопросы, связанные с безопасностью двух стран. 1 июля состоялась телефонная беседа президентов.

А 2 июля Александр Лукашенко рассказал, что белорусская контрразведка провела масштабную антитеррористическую операцию, в результате которой будут предъявлены претензии руководству Германии, включая ее канцлера. Он также сообщил, что распорядился закрыть границу с Украиной, из которой в РБ поставляется оружие.

Так что текущая неделя обещает быть интересной. Правда, как показывает опыт последних месяцев, политические события на курс белорусского рубля заметным образом не влияют.

Возможно, влияние окажет изменение валютного законодательства в РБ с 9 июля. Впрочем, изменения невелики, наиболее существенный момент это, наверное, замена необходимости получения разрешения Нацбанка на проведение некоторых валютных операций с нерезидентами на регистрацию на специальном портале.

Кроме того, с 9 июля Нацбанк изменил даты вступления в силу официальных курсов иностранных валют, а также внес армянский драм в список иностранных валют с ежедневно устанавливаемым курсом. Изменения носят технический характер, а основные подходы к расчету и установлению официальных курсов белорусского рубля остаются прежними. В частности, с 1 января 2022 года официальные курсы валют, которые устанавливаются ежедневно, будут вступать в силу не со следующего календарного, а со следующего рабочего дня и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов. Что касается ежемесячно котируемых валют, то их официальные курсы будут вступать в силу не с первого числа следующего месяца, а с первого рабочего дня следующего месяца, и действовать до вступления в силу следующих официальных курсов.

Кроме того, с 9 июля физические лица должны получить возможность регистрироваться на Белорусской валютно-фондовой бирже и совершать на ней сделки без посреднических услуг коммерческих банков. Это новшество в перспективе может оказать значительное влияние на валютный рынок, но на текущей неделе это еще не проявится.

Таким образом, на текущей неделе можно ждать сохранения тенденции, то есть снижения стоимости валютной корзины примерно на 0,5%.

Прогноз курса евро на рынке форекс

Европейская валюта на прошедшей неделе серьезно просела по отношению к доллару, что было вызвано третьей волной пандемии коронавируса, вызванной появлением нового более заразного штамма – «дельта». Это настоящая беда: число новых случаев заболевания в мире в середине июня перестало сокращаться и к концу месяца выросло до 420 тыс. в день с 300 тыс.

В связи с такими событиями перспективы восстановления мировой экономики оказались под угрозой, что привело к переводу средств инвесторов в долларовые активы. Курс евро опустился до уровня немногим выше 1,18 доллара.

Однако в пятницу 2 июля евро смог отчасти восстановиться. Это было вызвано появлением данных о рынке труда США за июнь, разочаровавших инвесторов. Хотя число новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США оказалось выше прогнозов, безработица неожиданно не снизилась, а выросла с 5,8% до 5,9%. Это уменьшает вероятность того, что ФРС будет спешить с ужесточением своей денежной политики.

Таким образом, на текущей неделе вероятно коррекция курса евро, то есть его рост на 0,5-1%. Если, разумеется, пандемия не преподнесет новые сюрпризы.

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Российский рубль на прошедшей неделе неожиданно значительно ослабел против доллара на Московской бирже. Отчасти это было вызвано общим укреплением доллара на валютном рынке в связи с пандемией, однако имелись и внутренние причины. В частности, Роснефть выплатила дивиденды своим акционерам, после чего нерезиденты конвертировали полученные средства в валюту.

Кроме того, остается неопределенной политическая ситуация в мире, в связи с чем спрос на российские ценные бумаги со стороны нерезидентов не восстанавливается, несмотря на увеличение ключевой ставки Банка России. В связи с этим Минфин даже признал очередной аукцион по размещению десятилетних облигаций федерального займа несостоявшимся.

Некоторую поддержку рублю оказывает рост цен на нефть на мировом рынке, однако он носит неустойчивый характер. Поэтому можно ожидать, что курс доллара на Московской бирже будет находиться возле уровня 73 рубля, то есть его изменение по итогам недели окажется около нуля.

Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублю

В связи с отмеченными тенденциями можно ожидать, что курс доллара на БВФБ на текущей неделе не вырастет, а снизится, причем на значительную величину – порядка 1% или даже более. Имеется большая вероятность событий, способных вызывать значительные колебания курсов валют.

Прогноз на понедельник 5 июля

Во второй половине пятницы 2 июля курс доллара на Московской бирже рухнул на 0,6% и составил на закрытии торгов 73,24 рубля за доллар.

За аналогичный период на рынке форекс курс евро увеличился на 0,3% и достиг 1,1865 доллара.

В связи с этим курс доллара на открытии торгов на БВФБ 5 июля может резко снизиться: на величину до 0,5%.

Владимир Тарасов, belrynok.by

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