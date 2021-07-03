В ближайшее время Землю накроет несколько магнитных бурь подряд 3.07.2021, 12:48

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Названы дни июля, на которые следует обратить внимание.

Магнитные бури в июле будут не слишком мощными, но нас ждет две серии ударов в первой половине месяца. Вторая часть июля пройдет со спокойной магнитосферой, сообщает «РБК-Украина».

Когда в июле ждать магнитные бури, что стоит за этим явлением, кому они опасны, и можно ли с этим бороться - читайте ниже в нашем материале.

Когда ожидаются июльские магнитные бури

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, ближайший удар будет 4 июля, затем нас снова ждет два удара подряд - 12 и 13 числа. Далее магнитосфера будет спокойной.

Ученые говорят, что магнитная буря не будет сильной, но за здоровьем все же лучше последить.

Что такое магнитная буря

Под понятием магнитная, или геомагнитная, буря подразумевают один из видов геомагнитной активности

Эти явления происходят, когда окрестностей планеты достигают возмущенные потоки солнечного ветра. При их взаимодействии с магнитосферой Земли случаются магнитные бури.

Ученые говорят, что магнитная буря может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней кряду.

Для кого и почему магнитные бури опасны

Дни магнитных бурь могут вызывать определенные сбои в работе организма: головные боли, "прыжки" давления, нарушения сердечного ритма. Может быть бессонница или наоборот - сонливость, беспричинная усталость, раздражительность и даже агрессия.

Врачи говорят, что воздействию магнитных бурь сильнее всего подвержены метеочувствительные люди, пожилые, люди с хроническими сердечно-сосудистыми болезнями, гипертоники, гипотоники.

При этом даже у человека, считающего себя здоровым, в эти дни может внезапно разболеться голова.

Как минимизировать влияние магнитных бурь

В такие дни лучше избегать перенапряжения - физического, эмоционального, любых стрессов.

Если вам предстоят выполнить важные задачи на работе, по дому (к примеру, генеральную уборку, ремонт, переезд), их лучше отложить на другой день.

Обязательно в эти дни высыпаться, но без фанатизма (здоровых 7-8 часов будет достаточно).

Скорректируйте питание - откажитесь от тяжелой пищи, фастфуда, не употребляйте алкоголь, возбуждающие напитки (кофе, крепкий чай), откажитесь от курения.

Утром примите контрастный душ, сделайте зарядку, если на улице хорошая погода - отправляйтесь на прогулку, но марафоны бегать/ходить не нужно.

Для людей с хроническими болезнями важно держать необходимые лекарства под рукой, контролировать давление и сердечный ритм.

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