Кому нужен язык Азаренка? 24 3.07.2021, 12:55

12,158

Если Лукашенко не изменит модель поведения, против него будут введены «драконовские» санкции.

О чем свидетельствуют заявления Лукашенко по поводу «разоблаченных террористических сетей, поддержанных Западом», и «покушения» на пропагандиста Азаренка?

Связаны ли эти заявления с недавним визитом в Беларусь госсекретаря Совета Безопасности РФ Патрушева?

На эти вопросы «Радыё Свабоды» ответил руководитель Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий.

Издание опубликовало главные тезисы политолога:

Таким образом власти готовятся к годовщине протеста. Основная стратегия – поддерживать напряженность в обществе.

Нечто подобное было накануне президентских выборов, но тогда в качестве источника угроз рассматривалась Россия.

Германия как обвиняемая разрешает проводить аналогии со Второй мировой войной.

Главный адресат вчерашниих «антитеррористических» заявлений Лукашенко – это Россия.

Здесь неслучайное совпадение с визитом в Минск госсекретаря Совета Безопасности РФ Патрушева.

Россия не снимает с повестки дня выполнение «сочинских договоров», она будет требовать их выполнения.

Белорусский диктатор пытается «сломать» этот сценарий, для этого используются циничные приемы.

Из уст и Пескова, и Лаврова звучали оценки, что события в Беларуси — свидетельство глубокого политического кризиса, требующего инклюзивного диалога власти с обществом.

Слив кремлевских «бумаг Чернова» свидетельствовал о том, что Россия добивалась трансформации Беларуси в президентско-парламентскую или даже парламентско-президентскую.

Кремль возвращается к этому вопросу, он обсуждался между Путиным и Байденом, и Путин получил карт-бланш.И это не то чтобы противоречило интересам США.

Наращивание западного санкционного давления – это запрограммированный сценарий, ожидается, что будет принят и пятый, и шестой пакет санкций ЕС, что и США солидаризируются с ЕС и продублируют четвертый пакет санкций ЕС.

Осенью, когда экономическая ситуация ухудшится, это может вызвать новые протесты.

Также осенью планируется проведение стратегических белорусско-российских учений «Запад-21». К учениям белорусские власти будут продолжать эскалацию.На каждый эскалационный шаг Запад будет поднимать ставки.

Белорусские власти дают все больше оснований, чтобы действия Лукашенко интерпретировались как угроза для международного мира и безопасности.

Такие жесткие формулировки, применяемые сейчас в отношении Беларуси, ранее применялись только относительно КНДР и Ирана.

Если Минск не изменит модель поведения, будут введены «драконовские» санкции, целью которых будет смена режима.

Что было раньше

Лукашенко вчера на торжественном собрании в честь официального «дня независимости» сказал, что была совершена попытка убийства пропагандиста Григория Азаренка.

«Это случилось минувшей ночью: 1 июля. Цель (цитирую) – обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес, отрезать язык», – сообщил Лукашенко.

Также он сказал, что в Беларуси «вскрыты спящие террористические ячейки», к которым причастны Германия, США, Украина, Польша и Литва.

Также он приказал полностью перекрыть границу с Украиной, так как якобы оттуда поступает «огромное количество оружия».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».