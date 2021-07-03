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Отбомбились по курсу Воронежа

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  • 3.07.2021, 12:59
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Отбомбились по курсу Воронежа

Новый подарок «дорогим россиянам» после прямой линии всероссийского завхоза.

Опубликовано постановление российского правительства, согласно которому среди прочего запрещается ввоз из Украины сахара и макарон, мясных консервов, готовых супов, продуктов на корм скоту, пишет телеграм-канал «Серпом По».

Все это в рамках ведущейся несколько лет торговой войны с Украиной, начавшейся в результате счастливого обретения дотационного Крыма.

Что же, бомбардировка начальства по родному российскому населению в который раз проходит успешно – меньше товаров на российском рынке, больше возможностей для роста цен.

Лучше было бы не трогать импорт из Украины, пока еще не попавший под запрет. Хотя бы временно. Имея в виду, что главная проблема России сегодня – снижение уровня жизни. А дополнительный выстрел в торговой войне с Украиной результата не даст. Но российское начальство, как видно, так не думает. Оно живет в своем мире, далеком от забот граждан.

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