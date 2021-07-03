Словакия выдвинула новое обязательное условие для посещения страны 3.07.2021, 13:21

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Его выполнения осложнено отсутствием Wi-Fi на территории пунктов пропуска.

Граждане, въезжающие на территорию Словакии из государства из "красного" списка, обязаны зарегистрироваться на специальном веб-сайте.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

"Словацкая сторона сообщила об изменениях в порядке пропуска иностранцев на свою территорию. Согласно предоставленной информации, лица, въезжающие на территорию Словакии из государства, входящего в "красный список" (в частности, из Украины), обязаны предварительно зарегистрироваться на веб-сайте https://korona.gov.sk/ehranica", - говорится в сообщении.

Регистрацию желательно сделать до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска невозможно будет зарегистрироваться из-за слабого интернет-покрытия. Wi-Fi на территории словацких пунктов пропуска отсутствует.

Регистрация касается и тех, кто въезжает на территорию Словакии поездом через пункт пропуска "Чоп (Страж) - Чиерна-над-Тисоу". В противном случае граждане не будут пропущены.

"С 19:00 (среднеевропейского времени) 05.07.2021 года у граждан ЕС при въезде на территорию Словакии будут проверять цифровые COVID-карточки (через мобильное приложение). Такие карточки выдаются гражданам ЕС как сертификат о прививке, проведении теста (антиген, ПЦР) или преодолении заболевания COVID-19", - отметили в ГПСУ.

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