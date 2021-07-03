Ученые назвали неожиданное событие, которое привело к зарождению человеческой цивилизации на Земле 6 3.07.2021, 13:37

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Оно произошло около 13 тысяч лет назад.

Человеческая цивилизация могла возникнуть в результате мощного удара кометы, который произошел более 13 тысяч лет назад.

Об этом сообщает Archeology News Network.

Ученые из Эдинбургского университета утверждают, что 13 тысяч лет назад состоялось самое разрушительное космическое влияние со времен исчезновения динозавров. Столкновение Земли и кометы произошло до начала периода неолита. Тогда люди переключились с образа жизни охотников на собирателей, сосредоточились на сельском хозяйстве. Это мог спровоцировать удар кометы, который уничтожил много крупных видов животных и положил начало небольшому ледниковому периоду, который длился более 1000 лет.

"Эта крупная космическая катастрофа, кажется, была увековечена на гигантских каменных столбах Гебекли-Тепе, возможно, первом в мире храме, который связан с зародышем цивилизации в Плодородном полумесяце юго-западной Азии. Возможно, цивилизация началась с взрыва?", - говорит доктор Мартин Свитман из Инженерной школы Эдинбургского университета.

Шотландские исследователи утверждают, что у них хватает доказательств в пользу этой теории. Проанализировали геологические данные из Северной Америки и Гренландии, куда, как полагают, упали самые большие фрагменты кометы. Анализ действительно показал избыточный уровень платины и скопление наноалмазов, которые образуются при взрывах высоких энергий.

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