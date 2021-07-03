По всему периметру России разгорается пожар 2 Павел Пряников

3.07.2021, 14:37

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Внешнеполитически все уже похоже на начало 1990-х.

На самом деле день за днем по всему периметру России разгорается пожар, пока правящий класс танцует на верхней палубе. Внешнеполитически в бывших странах СССР все уже похоже на начало 1990-х.

Беларусь и Украина, война в Карабахе, но сейчас главная опасность — талибан («Движение Талибан» признано в соответствии с законодательством Российской Федерации террористическим и запрещено) в Афганистане, способный быстро поджечь всю Центральную Азию.

Как минимум, в ближайший год речь будет идти о наращивании российских вооруженных сил в Таджикистане. Это скорее всего дополнительно 1-2 дивизии, т. е. до 20 тыс. военных, плюс техника и авиация. Сложная и дорогая для России логистическая операция (сложнее и дороже, чем поддержание военной группировки в Сирии). В деньгах это многие сотни миллиардов рублей.

А как максимум — в промежутке 5-10 лет и вся полыхающая Средняя Азия, где 1-2 дивизиями не отделаешься.

Павел Пряников, t.me

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