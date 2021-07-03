Беги, Гриша, беги!..

Знаешь последовательность событий, да?

Гриша, беги… Пора уже. А то тебе медальку повесили – ты весь расцвел, расслабил булки, бдительность потерял…

О тебе вчера твой усатый владелец что сказал? Что убить тебя пытались… Ну ладно бы ты не опытный был чел… Но ты ж не первый день в системе. Знаешь последовательность событий. Да?

Или думаешь, что она тебя не коснется? Ну-ну… НКВД-шники в 37-м тоже так думали. А за ними была партия в 38-м. И тоже полагали, что за ними не придут. И в 39-м были «умники»…

Знаешь, одна из характеристик преступника – неспособность видеть последствия своих действий. Или вообще неспособность минимально смотреть в будущее. И это, в принципе, понятно. Смотришь туда, в темное, мрачное твое «завтра» - и страшно. И смотреть туда не хочется.

Ну и ладно, не смотри. Но мы за тобой можем не успеть прийти. Если успеем – повезет тебе, отсидишь лет 15, еще не старым выйдешь. Но, скорее всего, шансов у тебя нет. А умеют ли КГБ-шники языки отрезать – тебе лучше знать…

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