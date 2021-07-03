Медики назвали ягоду, способную снизить давление и вернуть молодость 3.07.2021, 14:59

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Определенные ягоды и фрукты могут принести организму больше пользы, чем специальные аптечные добавки.

Летом глаза разбегаются от обилия фруктов и ягод как на прилавках магазинов, так и на огородах. Это отличный период, чтобы накопить витамины и микроэлементы, которые будут питать организм в течение долгой зимы, пишет newsyou.info.

Ольга Кораблева, врач-диетолог, решила рассказать о пользе клубники для здоровья человека. Эта ягода сочетает в себе и насыщенный вкус, и позитивное влияние на организм. Кроме того, несмотря на сладость, она подходит даже диабетикам.

Эксперт рассказала, что клубника содержит совсем немного сахарозы, калорийность – всего лишь 40 ккал на 100 гр., а гликемический индекс – 32. Эти значения делают ее абсолютно безопасной для больных диабетом, пояснила Кораблева.

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Она отметила, что ягода способствует разгрузке почек, из-за своего мочегонного эффекта. Она прекрасно выводит соли из организма.

Одно из самых полезных свойств клубники – способность уменьшать давление. Для продолжительного влияния на давление необходимо съедать всего два стакана за подход.

Эксперт также отметила, что клубника замедляет старение клеток. Такой процесс происходит благодаря обилию в ягоде витамина С – мощного антиоксиданта. Он способствует и удержанию в организме железа.

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Диетолог пояснила, что эти ценные свойства есть только в свежей клубнике. Джемы и варенье не смогут повлиять положительно на давление и здоровье, в целом.

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