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В Атлантическом океане сформировался ураган Эльза

  • 3.07.2021, 15:06
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В Атлантическом океане сформировался ураган Эльза

Ко вторнику он доберется до Флориды.

В Атлантическом океане сформировался новый ураган, который получил название Эльза. Он уже достиг Гаити и Доминиканской Республики и направляется к Кубе и к американскому штату Флорида. Об этом сообщает Associated Press в субботу, 3 июля.

На Гаити власти призвали людей покинуть прибрежные территории в целях безопасности. Ураган повалил деревья, нарушил электроснабжение, повредил инфраструктуру, уничтожил посевы.

Аналогичная ситуация наблюдается в нескольких государствах Карибского бассейна – на островных Барбадосе, Сент-Люсии, Сент-Винсенте и Гренадинах.

Предупреждение об урагане также выпустили власти Ямайки, Доминиканы, а также в нескольких кубинских провинциях. На Доминикане власти организовали более 2,4 тыс. убежищ для людей в преддверии урагана, там ожидают мощные ливни и не исключают наводнений.

Ожидается, что ко вторнику будущей недели Эльза доберется до Флориды. Но, по прогнозам Национального ураганного центра в Майами, вероятно, к этому времени ослабеет до тропического шторма.

Эльза стала первым ураганом, сформировавшемся в этом сезоне. Однако обычно первые штормы формируются в середине июля, а ураганы – только в первой декаде августа.

Напомним, в июне в США на штат Алабама обрушился тропический шторм. Тогда погибли по меньшей мере 12 человек.

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