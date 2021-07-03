Госпогранкомитет Беларуси саботирует решения Таракана? 3.07.2021, 15:29

Пункты пропуска на границе с Украиной работают как обычно.

Вчера, 2 июля, Лукашенко заявил, что поручил полностью перекрыть границу с Украиной. Сегодня Госпогранкомитет Беларуси объяснил, что означает это «перекрытие».

На вопрос журналиста tut.by, можно ли выехать в Украину, на прямой линии ГПК сказали, что сейчас пункты пропуска работают как обычно.

«Изменений в работе пунктов пропуска нет. Езжайте (в Украину. — прим. ред.), нет никаких проблем. Вас же это (закрытие границ. — прим. ред.) не касается. Здесь же, наверное, касается вопросов противоправной деятельности на государственной границе. Если не собираетесь нарушать, не переживайте. По пропуску граждан через государственную границу работаем без изменений, с учетом постановления Совета министров Республики Беларусь №624 (постановление «О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания». — прим. ред.).

Граждане Республики Беларусь свободно возвращаются домой, беспрепятственно, без проблем. Если вы контрабандист и собираетесь вести противоправную деятельность в Беларуси, тогда переживать стоит», — сказали в ГПК.

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