«Чтобы уйти одному человеку на месяц в забастовку, надо купить продуктов на $79» 4 3.07.2021, 15:51

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Белорусская семья выдержит месяц забастовки, а что будет с режимом?

- Чтобы уйти одному человеку на месяц в забастовку, надо купить продуктов на 150-200 белорусский рублей. Этого хватит даже прокормить всю семью,— считает читатель телеграм-канала «Баста».

Он поделился своим вариантом списка продуктов первой необходимости:

- Oвсяные хлопья — 20 пачeк,

- рис — 10 пачек по 800 г,

- гречка — 10 пачек по 800 г,

- манка —5 пачек по 1000 г,

- горох — пачек по 800 г,

- макароны — 10 пачек по 900 г,

- спагетти — 10 пачек по 900 г,

- мука 5 пачек — по 2 кг,

- сахар 5 пачек по 1 кг,

- соль 2 пачки по 1 кг,

- мясо (грудинка свиная) — 5 кг,

- капуста — 10 кг,

- морковь — 1 кг,

- тушенка — 5 банок,

- масло растительное 5 бутылок по 800 мл,

- туалетная бумага — 5 шт.,

- зубная паста — 2 тюбика.

Что бы вы добавили в список, или наоборот, убрали бы? А может, вы закупаетесь совершенно другим набором продуктов? Делитесь своими мыслями в комментариях.

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