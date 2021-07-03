Партизаны Минска трудились всю ночь, чтобы украсить город в правильные цвета
- 3.07.2021, 16:09
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Свободные белорусы отметят настоящий День Независимости уже в Новой Беларуси.
Партизаны минского микрорайона Ангарская трудились всю ночь, чтобы украсить любимый город к 3 июля в правильные цвета, пишет телеграм-канал ««Ангарская для жизни».
«Пока 3% празднуют свой «день рабства», мы хотим напомнить, что День Независимости - это праздник свободных и независимых белорусов. И мы его обязательно отметим, уже в Новой Беларуси!»