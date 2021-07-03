«Запорожец» и Tesla: Американский военный сравнил армии РФ и НАТО 3.07.2021, 16:45

На российских самолетах стоят западные компоненты, которые не доступны военным РФ из-за санкций.

Путин превращает Черное море в опасную территорию, однако, большой стратегической роли это море не играет, так как акваторию в любую минуту может перекрыть НАТО. Об этом заявил капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах, пишет sprotyv.info.

По его словам, Украина должна продолжать отстаивать свои права в Азовском море и быть готовой к более активным наступательным действиям противника, даже если на них пока ничего не указывает.

«Сравнивать эти армии — это как сравнивать «Запорожец» с Tesla. Думаю, разница даже больше. Это не только высокие технологии, танки, самолеты или количество военных. Сегодня мы так не воюем, сегодня мы так смотрим. Это также профессионализм, уровень обучения военных. Даже при «не совсем идеальных» отношениях США и Турция все равно в НАТО, все равно работают вместе. В России же нет ни партнеров, ни союзников, ни высоких технологий и профессионализма», — сказал Гарри Табах.

Американский военный также обратил внимание на то, что страны-члены Альянса работают вместе.

«Я знаю, что украинское КБ «Луч» создало беспилотник, который ничем не хуже, а даже лучше, чем турецкие беспилотники. Конечно, не все компоненты там украинские, но в этом и заключается сотрудничество, интеграция» , — отметил Гарри Табах.

Проблема же России в том, что на их самолетах стоят западные компоненты, и они не доступны военным РФ из-за санкций.

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